20 या 21 अक्टूबर कब मनाई जाएगी दिवाली? उत्तराखंड में ज्योतिषाचार्यों ने लिया ये निर्णय
उत्तराखंड में दिवाली की तिथि को लेकर असमंजस था, क्योंकि कुछ पंचांगों में 20 अक्टूबर और कुछ में 21 अक्टूबर की तिथि बताई जा रही थी। इस दुविधा को दूर करने के लिए ज्योतिषाचार्यों ने बैठक की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस वर्ष दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड विद्वत सभा की बैठक में दीपावली 21 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया। ज्योतिषाचार्यों ने इस दिन को उचित और शास्त्र सम्मत बताते हुए आमजन से भी अपील की है। सोमवार को ईसी रोड स्थित श्री निवासी वेडिंग प्वाइंट में सभा की बैठक हुई। मुख्य अतिथि आचार्य जगदंबा प्रसाद सती ने शिरकत की।
अध्यक्ष हर्षपति गोदियाल, प्रवक्ता विपिन चंद्र डोभाल, पूर्व अध्यक्ष आचार्य विजेंद्र प्रसाद ममगाईं ने बताया कि वर्षों से पंचांग तिथि, व्रत, पर्व, त्योहार अनिश्चितता बनी रहती है। इस बार दीपावली को लेकर सभा ने पंचागों का अध्ययन कर ज्योतिषाचार्यों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया कि 21 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी।
इस मौके पर महीधर पंचांग कर्ता कर्नल वंशीधर डंगवाल, डॉ. चंडीप्रसाद घिल्डियाल, डॉ. कृष्ण प्रसाद, वाणी भूषण पंचांग, त्रिलोचन प्रसाद व्यास, सिद्ध धात्री पंचांग कर्ता विनोद बिजल्वाण, लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामभूषण बिजल्वाण आदि मौजूद रहे।
