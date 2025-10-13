20 या 21 अक्टूबर कब मनाई जाएगी दिवाली? उत्तराखंड में ज्योतिषाचार्यों ने लिया ये निर्णय

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड विद्वत सभा की बैठक में दीपावली 21 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया। ज्योतिषाचार्यों ने इस दिन को उचित और शास्त्र सम्मत बताते हुए आमजन से भी अपील की है। सोमवार को ईसी रोड स्थित श्री निवासी वेडिंग प्वाइंट में सभा की बैठक हुई। मुख्य अतिथि आचार्य जगदंबा प्रसाद सती ने शिरकत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अध्यक्ष हर्षपति गोदियाल, प्रवक्ता विपिन चंद्र डोभाल, पूर्व अध्यक्ष आचार्य विजेंद्र प्रसाद ममगाईं ने बताया कि वर्षों से पंचांग तिथि, व्रत, पर्व, त्योहार अनिश्चितता बनी रहती है। इस बार दीपावली को लेकर सभा ने पंचागों का अध्ययन कर ज्योतिषाचार्यों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया कि 21 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी।