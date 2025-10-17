Diwali 2025: धनतेरस पर चहकने को तैयार आटो बाजार, एडवांस बुकिंग को ग्राहकों की उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के पांच दिवसीय त्योहारी सीजन की शनिवार को धनतेरस के साथ हो रही शुरुआत के साथ ही दून का आटो बाजार भी चहकने को तैयार है। यूं तो लोग सालभर ही नये वाहनों की खरीदारी करते रहते हैं, लेकिन नवरात्र से लेकर दीपावली तक शुभ-योग के कारण वाहनों की खरीदारी में एकदम उछाल आ जाता है। धनतेरस और दीपावली को लेकर तो दोपहिया से चौपहिया के शोरूमों में दो से तीन माह पूर्व ही वाहनों की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा।

जीएसटी दरों में आई कमी के बाद नवरात्र, दशहरा और करवा चौथ पर वाहनों की बंपर बिक्री और एडवांस बुकिंग के कारण आटो कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। आटो कारोबारी इस त्योहारी सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत अधिक बिक्री की उम्मीद लगा रहे हैं। धनतेरस से आरंभ हो रहे दीपावली के त्योहारी सीजन को लेकर डीडीपीएम ग्रुप के चेयरमैन हरीश सूरी ने बताया कि धनतेरस और दीपावली को लेकर हुंडई, महिंद्रा के साथ ही फाक्सवैगन कंपनियों की 500 से अधिक कारों की एडवांस बुकिंग है। अब इनकी डिलीवरी होगी।