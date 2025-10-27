Language
    'लैंसडाउन के लिए तो...', CM धामी के रिखणीखाल दौरे को कांग्रेस नेता धीरेंद्र प्रताप ने बताया ढकोसला

    By Ashok Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:53 AM (IST)

    कांग्रेस नेता धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिखणीखाल दौरे को ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन क्षेत्र के विकास के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। रिखणीखाल में पालिटेक्निक और अस्पताल जैसी संस्थाएं जर्जर हैं, और कोटद्वार का अस्पताल भी बेकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ठोस कदम उठाने की मांग की।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी जनपद के रिखणीखाल दौरे को ढकोसला बताया है। धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि रविवार के दौरे से लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे लेकिन मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक भी घोषणा नहीं की।

    उन्होंने कहा कि रिखणीखाल में पालिटेक्निक से लेकर आइटीआइ से लेकर स्थानीय अस्पताल तक बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। स्थानीय तहसील का जो दर्जा दिया गया वहां पर बड़े अधिकारी बैठे कभी नहीं मिलते हैं, जो अस्पताल है उसमें से अक्सर प्रसुताओं की मौत की खबर आती है जो कि वहां संसाधन नहीं है और हमेशा वहां के मामलों को कोटद्वार रेफर कर दिया जाता है। जबकि कोटद्वार का अस्पताल खुद एक सफेद हाथी बना हुआ है।