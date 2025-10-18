Language
    Dhanteras 2025: देहरादून में चहक उठा ज्वेलरी बाजार, बर्तन भी खनके; आटो बाजार की 'चांदी'

    By Sumit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    देहरादून में धनतेरस पर बाजारों में 600 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ज्वेलरी, बर्तन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों पर खूब भीड़ रही। सोना-चांदी महंगा होने के बावजूद ज्वेलरी की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। केंद्र सरकार की जीएसटी छूट का भी ग्राहकों को लाभ मिला। देर रात तक बाजार खुले रहे और दुकानदारों के चेहरे खिले रहे।

    Hero Image

    ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए दुकानदारों के चेहरे खिले रहे। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। धनतेरस पर दून के बाजार में करीब 600 करोड़ रुपये की धनवर्षा हुई। आम से लेकर खास तक ने अपनी जरूरत और मान्यता के मुताबिक खरीदारी की। सबसे ज्यादा रौनक सर्राफा, बर्तन, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक, सजावटी बाजार में दिखी। ज्वेलरी बाजार जहां चहकता रहा, वहीं बर्तन बाजार भी देर रात तक खूब खनकता रहा।

    सोना चांदी के लगातार बढ़ते दाम के बाद भी ज्वेलर्स की दुकान में खूब भीड़ उमड़ी। लोगों ने ज्वेलरी के साथ ही चांदी के बर्तन, मूर्तियां, सिक्के खरीदे। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को लुभाने में कसर नहीं छोड़ी। हर जगह आफर की भरमार दिखी। व्यापारियों की ओर से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई वस्तुओं की लोग ने जमकर खरीदारी की।

    वहीं केंद्र सरकार की ओर से बीते अक्टूबर में कई चीजों में जीएसटी में रियायत का भी ग्राहकों ने धरतेरस पर लाभ उठाया। अनुमान है कि बाजार में तकरीबन 600 करोड़ की धनवर्षा हुई। देर रात तक बाजार खुला रहा और लोग दुकानों में खरीदारी के लिए उमड़े। ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए दुकानदारों के चेहरे खिले रहे।