Dhanteras 2025: देहरादून में चहक उठा ज्वेलरी बाजार, बर्तन भी खनके; आटो बाजार की 'चांदी'

जागरण संवाददाता, देहरादून। धनतेरस पर दून के बाजार में करीब 600 करोड़ रुपये की धनवर्षा हुई। आम से लेकर खास तक ने अपनी जरूरत और मान्यता के मुताबिक खरीदारी की। सबसे ज्यादा रौनक सर्राफा, बर्तन, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक, सजावटी बाजार में दिखी। ज्वेलरी बाजार जहां चहकता रहा, वहीं बर्तन बाजार भी देर रात तक खूब खनकता रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोना चांदी के लगातार बढ़ते दाम के बाद भी ज्वेलर्स की दुकान में खूब भीड़ उमड़ी। लोगों ने ज्वेलरी के साथ ही चांदी के बर्तन, मूर्तियां, सिक्के खरीदे। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को लुभाने में कसर नहीं छोड़ी। हर जगह आफर की भरमार दिखी। व्यापारियों की ओर से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई वस्तुओं की लोग ने जमकर खरीदारी की।