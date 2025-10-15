उत्तराखंड: धामी सरकार का दिवाली धमाका, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा
उत्तराखंड की धामी सरकार ने दिवाली पर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का तोहफा दिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में जरूरी है, भले ही इससे वित्तीय भार बढ़े।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि और बोनस के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
