उत्तराखंड: धामी सरकार का दिवाली धमाका, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने राज्‍य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि और बोनस के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

