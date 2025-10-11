राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हरिद्वार निगम की ओर से ग्राम सराय की भूमि क्रय से संबंधित अनियमितता के मामले में निलंबित अधिकारियों के खिलाफ शासन ने जांच शुरू कर दी है। शासन ने इस प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को निलंबित किया हुआ है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए जाने पर शासन ने अब इनकी विभागीय जांच शुरू करा दी है।



शासन ने हरिद्वार नगर निगम के चर्चित भूमि घोटाले में आरोपित तत्कालीन जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और एसडीएम को आरोप पत्र जारी किए थे। सभी अधिकारियों ने अपना उत्तर शासन को भेज उन पर लगे आरोपों को अस्वीकार कर दिया था। ऐसे में शासन ने इन सभी की विभागीय जांच शुरू कर दी हैं। आइएएस सचिन कुर्वे को पहले ही आइएएस कर्मेंद्र सिंह और वरुण चौधरी की जांच सौंपी जा चुकी है। अब शासन ने आइएएस डा आनंद श्रीवास्तव को एसडीएम अजयवीर सिंह की जांच सौंप दी है। उन्हें एक माह के भीतर जांच आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।