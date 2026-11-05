Delhi-Doon Expressway Accident: मां-बाप का उठा साया, मम्मी और दादी के शव के बीच चीखता रहा मासूम

वत्सल गुप्ता, देहरादून। मोहब्बेवाला में हुए दर्दनाक हादसे में छह वर्षीय मासूम माहेर मौत के मुहाने से तो लौट आया, लेकिन उसके सिर से मां-बाप का साया उठ गया।

मासूम का कार से सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। हादसे के बाद मासूम कार में पिछली सीट पर मां और दादी के शवों के बीच चीखता रहा। रोते-बिलखते मासूम को कार से बाहर निकाला गया।



बुधवार को सहारनपुर से अपने माता-पिता और दादी के साथ मासूम माहेर भी हंसता हुआ दून आ रहा था। किसी को तनिक भी आभास नहीं था एक हादसा एक झटके में ही चार जिंदगी लील जाएगा। कंटेनर कार के ऊपर पलटा तो चार जिंदगियां खत्म हो गई।एक मासूम कार में ही शवों के बीच चीखता रहा।

पिछली सीट पर मां और दादी के साथ बैठा था माहेर दरअसल, मासूम माहेर कार में पिछली सीट पर अपनी मां और दादी के साथ बैठा था और उसके पिता आगे की सीट भी बैठे थे। हादसा हुआ तो पीछे की सीट पर उसकी मां और दादी की दर्दनाक मौत हो गई। इनके शव के बीच मासूम भी चीखता-चिल्लाता बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मासूम को कुछ पता नहीं चल रहा था।

एक घंटे से ज्यादा तक मासूम कार में नीचे बैठा रहा। अंधेरा और शांत अपनों के बीच मासूम की आंखों में आंसू निकल रहे थे। रेस्क्यू टीम ने कार से बच्चे को जब सुरक्षित निकाला तो आंखों में आंसू और चिल्लाते मासूम को खोद में उठाकर पहले अस्पताल भेजा गया।