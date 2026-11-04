दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: मोहब्बेवाला में कार पर पलटा ट्रक... चार की मौत, बच्चा सुरक्षित

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मोहब्बेवाला के पास बुधवार शाम भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक अनियंत्रित होकर आई-20 कार के ऊपर पलट गया। ट्रक के नीचे कार पूरी तरह दब गई और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत की सूचना है।

बच्चे को सुरक्षित निकाला हादसे में एक परिवार के तीन लोग और एक चालक की मौत हुई है। बुजुर्ग और उनके बेटे व पत्नी की मौत हुई है। जबकि बच्चे को सकुशल बचाया गया है। एक चालक इनके साथ था, जिसकी मौत हुई है। परिवार सहारनपुर का रहने वाला है, इनका घर देहरादून में भी है। सभी सहारनपुर से देहरादून आ रहे थे।

वाहन को कटर से काटा हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, एसडीआरएफ समेत कई बचाव दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। कार बुरी तरह पिचक जाने के कारण उसमें फंसे लोगों के शव निकालने के लिए वाहन को कटर से काटा गया।