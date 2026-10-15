देहरादून के मोहब्बेवाला में फिर हुआ ट्रक हादसा, सड़क सुरक्षा पर सवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून के मोहब्बेवाला में गुरुवार को फिर ट्रक हादसा हो गया। अभी पांच दिन पहले भी यहां हादसा हुआ था।

इससे पहले 20 सितंबर को भी मोहब्बेवाला में सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था।

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