इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कविंद्र सजवान ने बताया कि रात करीब दस बजे हेमंत सोनी पुत्र स्वर्गीय आनंद सोनी उम्र 31 वर्ष निवासी कटवारिया सराय हौज खास दिल्ली, अपने साथियों अमित सोनी और अक्षत सेठ के साथ निर्माणाधीन पुल में घूम रहा था। अचानक हेमंत सोनी पुल से नीचे गिर गया।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला में निर्माणाधीन बजरंग सेतु से एक युवक गंगा में गिर गया। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।

साथियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू की है। बजरंग सेतु के दोनों ओर कांच के डेक लगाए जा रहे हैं। जिसे देखने पर्यटक पहुंच रहे हैं।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।