ऋषिकेश में निर्माणाधीन बजरंग सेतु से गंगा में गिरा दिल्ली का युवक, दोस्तों संग आया था घूमने
ऋषिकेश में निर्माणाधीन बजरंग सेतु से दिल्ली का एक युवक गंगा नदी में गिर गया। रात करीब दस बजे हेमंत सोनी नामक युवक अपने दोस्तों के साथ पुल पर घूम रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस को सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी है। बजरंग सेतु पर कांच के डेक लगाए जा रहे हैं, जिसे देखने पर्यटक आ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला में निर्माणाधीन बजरंग सेतु से एक युवक गंगा में गिर गया। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।
इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कविंद्र सजवान ने बताया कि रात करीब दस बजे हेमंत सोनी पुत्र स्वर्गीय आनंद सोनी उम्र 31 वर्ष निवासी कटवारिया सराय हौज खास दिल्ली, अपने साथियों अमित सोनी और अक्षत सेठ के साथ निर्माणाधीन पुल में घूम रहा था। अचानक हेमंत सोनी पुल से नीचे गिर गया।
साथियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू की है। बजरंग सेतु के दोनों ओर कांच के डेक लगाए जा रहे हैं। जिसे देखने पर्यटक पहुंच रहे हैं।
