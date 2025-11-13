जागरण संवाददाता, देहरादून। दिल्ली में लालकिले के पास हुए विस्फोट के बाद देहरादून पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। विस्फोट मामले में एक लाल रंग की ईको स्पोर्ट्स कार संदिग्ध पाई गई, जिसे लेकर मंगलवार देर रात से ही देहरादून पुलिस तलाश में जुटी रही। पुलिस ने शहर के सभी प्रवेश और निकास मार्गों, अशारोड़ी, कुल्हाल, रायवाला और मसूरी रोड पर रातभर सघन चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि, बाद में यह कार फरीदाबाद से बरामद हो गई। कार में विस्फोटक रखा होने की भी आशंका जताई जा रही थी।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल से जुड़े संदिग्धों ने दिल्ली में दो कारों का इस्तेमाल किया था। इनमें से एक हरियाणा नंबर की कार से लालकिले के पास बम विस्फोट किया गया, जबकि दूसरी लाल रंग की ईको स्पोर्ट्स घटना के बाद फरार हो गई थी। जांच में यह भी पता चला कि यह कार फर्जी पते पर रजिस्टर्ड है और राजौरी गार्डन आरटीओ से सीलमपुर पते के नाम पर खरीदी गई थी। घटना के बाद से लाल कार का ठिकाना नहीं मिल रहा था। जिस पर दिल्ली पुलिस तलाश में जुटी और आसपास के राज्यों को भी अलर्ट किया।

इसी क्रम में देहरादून में संदिग्ध कार को लेकर पुलिस तलाश में जुट गई। देहरादून पुलिस को भी इस कार के संभावित रूप से उत्तराखंड में दाखिल होने की आशंका थी। ऐसे में एसएसपी अजय सिंह ने सभी थानों को अलर्ट करते हुए रातभर चेकिंग के निर्देश दिए। दून पुलिस ने डाग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ चेकिंग अभियान चलाया।