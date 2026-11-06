दीपावली से पहले बुरे हुए देहरादून के हालात, चार दिन से लगातार 100 से ऊपर दून का AQI

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली से पहले ही देहरादून और ऋषिकेश की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। एक से चार नवंबर तक की थर्ड पार्टी निगरानी के आंकड़ों में देहरादून के घंटाघर पर लगातार चार दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 100 से ऊपर दर्ज किया गया।

इस दौरान यहां एक्यूआई 110 से 119 के बीच रहा। वहीं, ऋषिकेश में भी चार में से तीन दिन एक्यूआई 100 के पार पहुंचा। इसके विपरीत नेहरू कॉलोनी में वायु गुणवत्ता संतोषजनक और टिहरी में अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई।

दून के घंटाघर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बना रहना यह दर्शाता है कि दीपावली से पहले ही शहर के व्यस्ततम इलाकों में वायु प्रदूषण की मौजूदगी को दर्शाती है। इस मामले में ऋषिकेश भी अधिक पीछे नहीं है और एक्यूआई 100 के आसपास ही घूम रहा है।