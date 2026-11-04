दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर, एक्यूआई 600 के पार; विभिन्न इलाकों का हाल बेहद गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 629 दर्ज किया गया है, जो कि 'गंभीर' श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई प्रमुख स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर अत्यधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। वहीं, बुधवार को तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में कैसा है एक्यूआई का हाल? प्रदूषण मापने वाले विभिन्न स्टेशनों के अनुसार राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में एक्यूआई इस प्रकार दर्ज किया गया... स्थान एक्यूआई आनंद विहार 736 विवेक विहार 734 पर्यटन विहार 731 सोनिया विहार 708 पुठ खुर्द 698 रविंद्र नगर 650 झंडेवालान 628 नवजीवन विहार 622 आरके पुरम 588 खेरा डाबर 496 स्वास्थ्य पर गंभीर असर दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों में एक्यूआई 500 से 700 के आंकड़े को पार कर चुका है, जिससे हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सुबह की सैर से बचें, घरों से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और अत्यधिक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।