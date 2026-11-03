प्रदूषण से बेहाल दिल्ली-NCR, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित; कई इलाकों में AQI 400 से 600 पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में नवंबर के पहले ही सप्ताह में वायु प्रदूषण ने विकराल रूप ले लिया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' तथा खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। जहरीली धुंध (स्मॉग) के कारण लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कैसा है आज का मौसम? दिल्ली में मंगलवार सुबह 8:02 बजे मौसम की स्थिति के अनुसार, तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। हल्की धूप के साथ धुंधला मौसम बना हुआ है। हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 11 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसके अलावा आर्द्रता 77 प्रतिशत और विजिबिलिटी 10 किमी दर्ज की गई है।

सोमवार की दोपहर नोएडा का मंजर। सौरभ राय कितना है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का एक्यूआई? आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां शहर का औसत एक्यूआई 636 दर्ज किया गया है। वहीं, दिल्ली और नोएडा में भी अधिकांश स्थानों पर एक्यूआई 450 से अधिक है।