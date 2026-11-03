प्रदूषण से बेहाल दिल्ली-NCR, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित; कई इलाकों में AQI 400 से 600 पार
AAJ Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर और खतरनाक स्तर पर।
गाजियाबाद का एक्यूआई 636, सबसे प्रदूषित शहर बना।
लोगों को सांस लेने में तकलीफ, मास्क पहनने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में नवंबर के पहले ही सप्ताह में वायु प्रदूषण ने विकराल रूप ले लिया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' तथा खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। जहरीली धुंध (स्मॉग) के कारण लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
कैसा है आज का मौसम?
दिल्ली में मंगलवार सुबह 8:02 बजे मौसम की स्थिति के अनुसार, तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। हल्की धूप के साथ धुंधला मौसम बना हुआ है। हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 11 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसके अलावा आर्द्रता 77 प्रतिशत और विजिबिलिटी 10 किमी दर्ज की गई है।
सोमवार की दोपहर नोएडा का मंजर। सौरभ राय
कितना है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का एक्यूआई?
आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां शहर का औसत एक्यूआई 636 दर्ज किया गया है। वहीं, दिल्ली और नोएडा में भी अधिकांश स्थानों पर एक्यूआई 450 से अधिक है।
दिल्ली
दिल्ली के ज्यादातर स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 400 के पार 'गंभीर' स्तर पर बनी हुई है।
|स्थान / स्टेशन
|एक्यूआई
|विवेक विहार
|508
|सोनिया विहार
|506
|आनंद विहार
|501
|पुठ खुर्द
|497
|पर्यटन विहार
|454
|नई दिल्ली (समग्र)
|451
|झंडेवालां
|436
|खेरा डाबर
|434
|नवजीवन विहार
|420
|रविंद्र नगर
|412
|आर.के. पुरम
|399
नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। नॉलेज पार्क V में एक्यूआई 486 तक जा पहुंचा है।
|स्थान / स्टेशन
|एक्यूआई
|नॉलेज पार्क V (ग्रेटर नोएडा)
|486
|सेक्टर 128
|468
|सेक्टर 94
|466
|सेक्टर 36
|463
|सेक्टर 78
|451
|सेक्टर 29
|449
|सेक्टर 52
|431
|नोएडा (समग्र)
|429
|ओमिक्रॉन 1A (ग्रेटर नोएडा)
|423
|सेक्टर 100
|422
|नॉलेज पार्क II (ग्रेटर नोएडा)
|421
गाजियाबाद
गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता का स्तर पूरे एनसीआर में सबसे चिंताजनक है। शहर का औसत एक्यूआई 600 के पार चला गया है।
|स्थान / स्टेशन
|एक्यूआई
|गाजियाबाद (समग्र)
|636
|संजय नगर
|516
|राज नगर एक्सटेंशन
|516
|मोहन नगर
|515
|साहिबाबाद
|514
|इंदिरापुरम
|513
|सूर्य नगर
|509
|न्याय खंड 1
|508
|नसबंदी कॉलोनी
|505
|इंद्रपुरी लोनी देहात
|504
|सेक्टर 62ए
|500
गुरुग्राम
गुरुग्राम में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है।
|स्थान / स्टेशन
|एक्यूआई
|माता मंदिर रोड
|414
|मंडीखेड़ा
|408
|बालियावास
|385
|खोह
|382
|डीएलएफ फेज 2, सेक्टर 25
|378
|सेक्टर 11
|378
|डीएलएफ फेज 2
|376
|मसाानी
|375
|डीएलएफ फेज 1
|375
|सेक्टर 46
|370
|गुरुग्राम (समग्र)
|364
मास्क लगाकर सुरक्षित करें सांसें
डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा व हृदय रोगियों को बाहर न निकलने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।
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