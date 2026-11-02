नोएडा में दीपावली से पहले छाया स्मॉग, जहरीली हवा के बीच AQI पहुंचा 305; कई सेक्टरों में प्रदूषण 300 के पार

सौरभ राय, नोएडा। दीपावली से पहले ही नोएडा पर स्मॉग की चादर छाने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। ताजा आंकड़े स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे पूरे क्षेत्र में धुंध की घनी चादर छाई हुई है और सांस लेना दूभर हो गया है।

'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इसके अलावा शहर के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर स्थिति बेहद विकट बनी हुई है। केवल मुख्य क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अन्य सेक्टरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है।