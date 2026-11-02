नवंबर के पहले दिन दिल्ली में मौसम ने बदला मिजाज, पारा गिरा तो 307 पहुंचा AQI; प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

राज्य ब्यूरो, दिल्ली। राजधानी में नवंबर की शुरुआत ठंड के अहसास के साथ हुई। रविवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो एक नवंबर के लिहाज से 2023 के बाद सबसे कम है। यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा। सीएक्यूएम के अनुसार, सोमवार को सुबह सात बजे का एक्यूआई 307 दर्ज किया गया है। वहीं, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होने के साथ ही हवा में ह्यूमिडिटी दर्ज की गई।

रविवार को कितना था तापमान? अधिकतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण ने भी चिंता बढ़ा दी। रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 261 पर पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे खराब स्तर और 198 दिनों में सर्वाधिक है।

नमी का स्तर 58 से 100 प्रतिशत मौसम विभाग के अनुसार एक नवंबर 2023 को न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा, जो एक नवंबर के लिए 2021 के बाद सबसे कम है। उस वर्ष अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया था।

हवा में नमी का स्तर 58 से 100 प्रतिशत रही। मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जांच के चलते कई जगह भारी जाम उधर, वायु प्रदूषण के मोर्चे पर राहत नहीं मिली। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पाबंदियां लागू होने के पहले ही दिन दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-नोएडा सीमा पर जांच के चलते कई जगह भारी जाम लगा। एमसीडी टोल बूथ सहित एनसीआर से दिल्ली में प्रवेश के रास्तों पर यातायात प्रभावित रहा। वाहनों के उत्सर्जन मानकों की जांच के लिए टीमें तैनात रहीं।