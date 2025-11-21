स्पेन में नौकरी लगवाने के नाम पर देहरादून के युवक को 3.30 लाख का लगाया चूना, पैसे वापस मांगे तो...

जागरण संवाददाता, देहरादून। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के एक अन्य मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। अनूप सिंह भंडारी निवासी विजय पार्क एक्सटेंशन ने बताया कि छह नंबर पुलिया स्थित एक कंपनी है। कंपनी में अरुण थापा व रणबीर नाम के व्यक्ति कार्यरत हैं।

वह अपने एक मित्र राजकुमार के जरिए आरोपितों से मिला तो दोनों ने कहा कि वह स्पेन में नौकरी दिलाते हैं, जिसकी एवज में फीस लेते हैं। पीड़ित ने बताया कि वह आरोपितों के झांसे में आ गया। आरोपितों ने विभिन्न तिथियों को 3.30 लाख रुपये ले लिए।