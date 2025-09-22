Dehradun News : कट्टे में भरकर चाय बागान में फेंकी लड़की की लाश, मुंह से निकल रहा था खून और शरीर में खरोंच के निशान

जागरण संवाददाता, देहरादून । प्रेमनगर श्यामपुर आदर्श विहार के पास चाय बागान में एक युवती का शव मिला। शव को प्लास्टिक कट्टे के अंदर बंद करके फेंका गया है।

मृतक के शरीर पर बड़ी चोट के निशान नहीं हैं लेकिन मुंह से खून निकल रहा है और हाथ व पांव में खरोंच लगी हैं। घटना की सूचना पाकर प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।