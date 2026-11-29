जागरण संवाददाता, देहरादून। शादी में लेनदेन को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बरात बिना दुल्हन वापस दिल्ली लौट गई। विवाद के चलते बरातियों ने खाना भी नहीं खाया जिसके कारण सारा खाना खराब हो गया।

घटना के बाद दुल्हन सदमे में है। दुल्हन परिवार की ओर से इस मामले में महिला हेल्प लाइन में शिकायत दी है। महिला हेल्पलाइन की ओर से दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है।

महिला हेल्पलाइन में दी शिकायत में दुल्हन के भाई ने बताया कि 27 नवंबर को दिल्ली से बरात कोतवाली क्षेत्र में आई थी। गुरुद्वारे में विवाह संपन्न होने के बाद प्रीतिभोज का कार्यक्रम था। प्रीतिभोज से पूर्व दूल्हा-दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में चले गए।

विवाह संपन्न होने के बाद प्रीतिभोज का था कार्यक्रम आरोप है कि इस दौरान दुल्हे के भाई व भाभी ने 20 लाख रुपये दहेज की मांग की और विदाई से पूर्व दहेज की रकम देने को कहा। जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम उनके पास नहीं होने व समझाने का प्रयास किया तो उन पर कोई असर नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद दूल्हा परिवार प्रीतिभोज कार्यक्रम में पहुंचा और जल्द से जल्द 20 लाख रुपये का इंतजाम करने को कहा। साथ ही कहा कि यदि पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वह बिना दुल्हन बरात वापस ले जाएंगे।

उन्होंने बताया कि दूल्हा व उनके परिवार ने प्रीतिभोज स्थल पर सभी बरातियों को भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया, जिसके कारण किसी ने भी खाना नहीं खाया और सारा खाना खराब हो गया। आरोप है कि दूल्हे परिवार को पैसे नहीं दिए गए तो वह बिना बरात वापस दिल्ली लौट गए।