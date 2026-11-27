जयप्रकाश भगत, महागामा (गोड्डा)। शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। घर में भव्य पंडाल सजा था और बारातियों के स्वागत के लिए नाश्ते से लेकर भोजन तक का इंतजाम किया गया था। दहेज में भी वर पक्ष की मांग के अनुसार सामान दिया गया था।

लेकिन शादी के दिन एक ऐसी घटना हुई कि खुशियां उस समय हंगामे में बदल गईं, जब दूल्हे के अचानक गायब होने से लड़की पक्ष के लोग नाराज हो गए। काफी मान-मनौव्वल के बावजूद जब बात नहीं बनी तो मामला थाने तक पहुंच गया।

गुस्साए लड़की पक्ष के लोगों ने करीब 90 बारातियों को रोककर बंधक बना लिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद बारातियों को मुक्त कराया गया। गोपालपुर से महागामा गई थी बारात जानकारी के अनुसार, भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुकटिया बाजार निवासी सेवानिवृत्त पंचायत सचिव बालेश्वर शर्मा ने अपने पुत्र विश्वजीत शर्मा की शादी महागामा निवासी शिक्षक विंदेश्वरी शर्मा की पुत्री से तय की थी। विश्वजीत कनीय अभियंता हैं। गुरुवार को बालेश्वर शर्मा करीब 90 बारातियों के साथ कई वाहनों से महागामा पहुंचे थे।

दुल्हन की कथित तस्वीर दिखाए जाने से दूल्हा नाराज बताया जाता है कि रास्ते में दुल्हन की कथित तस्वीर दिखाए जाने को लेकर दूल्हा नाराज हो गया और अपनी गाड़ी लेकर दूसरी दिशा में चला गया। इधर, बारात लड़की पक्ष के घर पहुंच गई, लेकिन दूल्हे के नहीं आने से वहां अफरातफरी मच गई।