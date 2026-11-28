जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के व्यस्त राजपुर रोड पर देर रात हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें एंबुलेंस की मदद से मैक्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही डालनवाला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार 27 नवंबर देर रात सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि कालसंग रेस्टोरेंट के सामने राजपुर रोड पर स्कूटी सवार दो युवक घायल अवस्था में पड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायलों के परिचित उन्हें एंबुलेंस से मैक्स अस्पताल ले जा चुके हैं।