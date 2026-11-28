सावधान! देहरादून में आज रात बजेगा अलर्ट का सायरन, होगी नाइट एयर रेड और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल
देहरादून में शनिवार रात सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय को परखने के लिए 'नाइट एयर रेड' और 'ब्लैकआउट' मॉक ड्रिल की जाएगी।
HighLights
देहरादून में 'नाइट एयर रेड' और 'ब्लैकआउट' मॉक ड्रिल
सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय का होगा परीक्षण
रात 10:05 बजे बजेगा एयर रेड अलर्ट सायरन
जागरण संवाददाता, देहरादून। आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय को परखने के लिए शनिवार रात देहरादून में ‘नाइट एयर रेड’ और ‘ब्लैकआउट’ मॉक ड्रिल की जाएगी।
रात 10:05 बजे दो मिनट तक एयर रेड अलर्ट का सायरन बजेगा। करीब 10:30 बजे दोबारा सायरन बजाकर स्थिति सामान्य होने का संकेत दिया जाएगा।
मॉक ड्रिल के लिए कैपरी ट्रेड सेंटर, चकराता रोड, बन्नू स्कूल, रेसकोर्स और डील (डीईएएल), रायपुर रोड को चिह्नित किया गया है।