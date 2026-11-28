जागरण संवाददाता, देहरादून। आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय को परखने के लिए शनिवार रात देहरादून में ‘नाइट एयर रेड’ और ‘ब्लैकआउट’ मॉक ड्रिल की जाएगी।

रात 10:05 बजे दो मिनट तक एयर रेड अलर्ट का सायरन बजेगा। करीब 10:30 बजे दोबारा सायरन बजाकर स्थिति सामान्य होने का संकेत दिया जाएगा।

मॉक ड्रिल के लिए कैपरी ट्रेड सेंटर, चकराता रोड, बन्नू स्कूल, रेसकोर्स और डील (डीईएएल), रायपुर रोड को चिह्नित किया गया है।