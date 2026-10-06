देहरादून के रायपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी बुजुर्ग दंपती और नौकरानी की हत्या

जागरण संवाददाता, देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र की विष्णु लोक कॉलोनी में मंगलवार दोपहर दिनदहाड़े घर में घुसे आरोपी ने लूट के विरोध पर बुजुर्ग दंपती और उनकी नौकरानी की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी।

वारदात के बाद भागने का प्रयास कर रहे आरोपी को पड़ोसियों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विष्णु लोक कॉलोनी के मकान नंबर 16 में करीब दोपहर तीन बजे आरोपी दाखिल हुआ।

उस समय 85 वर्षीय रमेश कपूर, उनकी 76 वर्षीय पत्नी रजनी कपूर और करीब 45 वर्षीय नौकरानी शीला घर में मौजूद थे। आरोप है कि आरोपी ने रजनी कपूर के गले से चेन छीन ली। विरोध करने पर उसने पेचकस से उन पर कई वार कर दिए। केएस कपूर ऑर्डिनेंस फैक्टरी से रिटायर्ड थे।