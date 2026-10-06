देहरादून आशारोड़ी चेकपोस्ट पर बड़ा हादसा, ट्रक ने पुलिस वैन को मारी टक्कर, कई पुलिसकर्मी घायल

जागरण संवाददाता, देहरादून। आशारोड़ी चेकपोस्ट पर एक फिर बड़ा हादसा हो गया। सहारनपुर से देहरादून आ रहे पुलिस जवानों की वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

हादसे में 6-7 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। घायलों अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन लोकपाल परमार ने बताया कि ट्रक ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मारी। ट्रक सीमेंट से लदा हुआ था।

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तीन दिन पहले इसी जगह ट्रक ने यूपी पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर की कार को टक्कर मारी थी।

यह भी पढ़ें- देहरादून में बर्थडे मनाकर लौट रहे युवकों की कार ने मचाया उत्पात, स्कूटी को मारी टक्कर; स्थानीय लोगों ने पीटा