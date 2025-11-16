Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News: जाम ने किरकिरा किया संडे का मजा, सुबह से लेकर शाम तक लोग रहे फंसे; रेंग-रेंगकर चले वाहन

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:32 PM (IST)

    रविवार को देहरादून में कांग्रेस की रैली, परीक्षा और मेले के कारण भयंकर जाम लग गया। घंटाघर, राजपुर रोड जैसे मुख्य स्थानों पर लंबा जाम रहा। पलटन बाजार में भारी भीड़ के कारण स्थिति और भी खराब हो गई। मसूरी जाने वाले पर्यटक भी जाम में फंसे रहे, क्योंकि पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    रविवार को दून के मुख्य बाजार पलटन बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। वहीं, दोपहर के समय प्रेमनगर नंदा की चौकी के पास लगा लंबा जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: रविवार को लोग सुकून से परिवार के साथ घूमने फिरने निकलते हैं, लेकिन चौतरफा लगे जाम ने संडे का मजा किरकिरा कर दिया। लोग सुबह से शाम तक जाम में फंसे रहे, कई जगह तो लो आधा घंटा एक ही जगह पर खड़े रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से ही बाजारों व मुख्य मार्गों पर बढ़ी भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। दोपहर तक स्थिति यह हो गई कि कई इलाकों में वाहन रेंग-रेंगकर चलने लगे। शहर के प्रमुख चौराहे घंटाघर, राजपुर रोड, लैंसडोन चौक, चकराता रोड, हरिद्वार रोड व जोगीवाला में लंबा जाम लगा रहा।

    जाम का मुख्य कारण शहर में बड़े आयोजन भी रहे। एक तरफ जहां कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता जगह-जगह कांग्रेस भवन पहुंचे, वहीं दूसरी ओर कई स्कूलों में यूकेएसएसएससी की प्रतियोगी परीक्षा थी। इसी तरह रेंजर्स ग्राउंड में मेला लगा हुआ है।

    jam in doon

    रविवार को छुट्टी के कारण बड़ी संख्या में लोग मेला देखने के लिए पहुंचे और वाहन सड़क किनारे ही खड़े कर दिए। आम दिनों में रविवार को इसी ग्राउंड में संडे बाजार लगता है, लेकिन ग्राउंड में मेला लगने के कारण कईयों ने अपनी दुकानें बाहर ही लगा दी, जिसके कारण जाम की समस्या और भी बढ़ गई।

    Paltan Bazar doon

    पलटन बाजार में पैर रखने की जगह नहीं मिली

    यही हाल कुछ पलटन बाजार का रहा। संडे मार्केट न लगने के कारण खरीदार पलटन बाजार में शापिंग करने के लिए उमड़ पड़े। स्थिति यह रही कि बाजार में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली।

    पुलिस की ओर से दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर कोई रोक नहीं लगाई गई, जिसके कारण इन वाहनों के कारण लंबा जाम लगा रहा। मच्छी बाजार में एक एंबुलेंस करीब आधा घंटा फंसी रही, जिसमें शव रखा हुआ था।

    doon jam

    मसूरी जाने वाले पर्यटक भी जाम में फंसे

    जाम का असर केवल शहर के अंदर ही नहीं रहा बल्कि मसूरी रोड पर भी लंबा जाम देखने को मिला। शनिवार व रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए मसूरी पहुंचते हैं।

    कई पर्यटक ऐसे होते हैं जोकि शुक्रवार व शनिवार को मसूरी घूमने के बाद रविवार को वापस होते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में वाहन आने व जाने के कारण सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। पर्यटकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी हुई।

    doon News

    रैली व पेपर में व्यस्त रही पुलिस, जाम की तरफ नहीं दिया ध्यान

    शहर के चौराहे व तिराहों पर पुलिस भी कम ही देखने को मिली। पुलिस के लिए कांग्रेस की रैली व पारदर्शी परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती थी, ऐसे में यातायात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में पूरे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई।

    कई जगह दुपहिया वाहन चालकों ने जाम से निकलने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल किया। 10 से 15 मिनट का रास्ता तय करने में एक से डेढ़ घंटा लग गया। कुछ वाहन चालक तो ऐसे थे जो परिवार सहित घूमने के लिए निकले लेकिन जाम में फंसने के कारण उनकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई।