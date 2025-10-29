Language
    पर्यटक दून में भी कर सकेंगे 'लंदन हाइड पार्क' का दीदार, अगले साल तक होगा बनकर तैयार

    By Ankur Agarwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:53 AM (IST)

    देहरादून में पर्यटक अब 'लंदन हाइड पार्क' जैसा अनुभव पा सकेंगे। एमडीडीए अगले साल तक इस परियोजना को पूरा करने की योजना बना रहा है। इस पार्क में लंदन के हाइड पार्क की तरह ही सुविधाएं होंगी, जैसे जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और एक फूड कोर्ट, जिससे देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून। दून-मसूरी राजमार्ग पर राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में अगले वर्ष से पर्यटक 'लंदन हाइड पार्क' की तर्ज पर विश्व स्तरीय पार्क में सैर-सपाटा कर सकेंगे। करीब 132 एकड़ भूमि पर बन रहे पार्क (हरित क्षेत्र) में अनेक आकर्षण युक्त सुविधाएं शामिल होंगी। जिसमें बहु-गतिविधि क्षेत्र, साइकिलिंग ट्रैक, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, बच्चों के खेल क्षेत्र, पिकनिक लान, पैदल और जागिंग ट्रैक, वन प्रकृति पथ और जल सुविधाओं के साथ कई अन्य आकर्षण भी यहां देखने को मिलेंगे।

    यही नहीं, आगंतुक सुविधा केंद्र, घुड़सवारी, एम्फीथिएटर, कला प्रदर्शन, कैफेटेरिया, स्मारिका स्टोर भी जनता को देखने को मिलेगा। यह पार्क प्राकृतिक सुंदरता के केंद्र के साथ ही मनोरंजन और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक सिद्ध होगा।

    राष्ट्रपति निकेतन एवं उपवन वाटिका में 132 एकड़ भूमि को पार्क के रूप में विकसित करने व जनता के लिए भ्रमण के लिए खोलने को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल का प्रस्ताव राष्ट्रपति सचिवालय ने स्वीकार कर लिया है। आगे की कार्ययोजना के लिए जनता से सुझाव भी प्राप्त किए गए हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डा. राकेश गुप्ता ने सोमवार को राजपुर रोड पर स्थित राष्ट्रपति निकेतन कार्यालय में राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक कर विश्व स्तरीय सार्वजनिक पार्क के निर्माण की रूपरेखा भी देखी।

    जिलाधिकारी बंसल व मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की ओर से लंदन हाइड पार्क की तर्ज पर यहां पार्क बनाने की रूपरेखा तैयार कर राष्ट्रपति सचिवालय को प्रेषित की थी। जिसके बाद राष्ट्रपति निकेतन के 132 एकड़ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है।

    जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि यह पार्क उत्तराखंड की जनता के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में स्थापित होगा। नवीनतम डिजाइन से बनने वाले पार्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पार्क हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

    पार्क को अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए स्थानीय स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर उन सुझावों को पार्क निर्माण के लिए तैयार की जाने वाली डीपीआर में शामिल किया गया था। बता दें कि, राष्ट्रपति निकेतन 21 एकड़ में बना हुआ है। इसी वर्ष 20 जून यह भवन जनता के लिए खोला गया है।

    भवन के साथ-साथ परिसर में आगंतुक सुविधा केंद्र, घुड़सवारी, कला प्रदर्शनी, कैफेटेरिया और स्मारिका स्टोर भी उपलब्ध होंगे। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से राष्ट्रपति निकेतन के लोकार्पण के दौरान 20 जून को ही पार्क की नींव रखी गई थी। पार्क का निर्माण होने के बाद अगले वर्ष राष्ट्रपति इसे राज्य की जनता को समर्पित करेंगी।

    350 एकड़ में बना है लंदन हाइड पार्क
    सेंट्रल लंदन में बना 'लंदन हाइड पार्क' दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सार्वजनिक उद्यानों में से एक माना जाता है। यह न केवल लंदन का बल्कि पूरे ब्रिटेन का एक प्रमुख आकर्षण है। करीब 350 एकड़ भूमि पर बना यह पार्क वर्ष 1637 में जनता के लिए खोला गया था, जिसका प्रबंधन रायल पार्क आफ लंदन करता है। इस पार्क में मुख्य आकर्षण यहां 1730 में बनाई गई कृत्रिम झील (सर्पेंटाइन झील) है। यहां नौका विहार व तैराकी की सुविधा भी है।

    यहां स्पीकर्स कार्नर भी बना हुआ है, जहां कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भाषण दे सकता है, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। दिवंगत राजकुमारी डायना की स्मृति में यहां फव्वारा बनाया गया है। यहां गुलाब उद्यान भी है, जो सर्दियों व वसंत ऋतु में अत्यंत मनमोहक दिखता है।

    यहां साइक्लिंग समेत घुड़सवारी, जागिंग और पिकनिक के लिए भी विशेष क्षेत्र हैं। साथ ही दक्षिण-पूर्व कोने पर स्थित प्रसिद्ध स्मारक और ऐतिहासिक गेटवे भी है और यहां ओपन-एयर फेस्टिवल आयोजित होते हैं।