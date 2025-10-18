राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। देहरादून–टनकपुर एक्सप्रेस (15019/15020) का संचालन अब सप्ताह में तीन दिन होगा। अभी तक यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन ही चलती थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आठ अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात का ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन चलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने शीघ्र कार्रवाई कर टनकपुर–देहरादून रेल सेवा को सप्ताह में तीन बार चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई समय सारिणी के अनुसार 15019 देहरादून–टनकपुर एक्सप्रेस अब बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी।