सप्ताह में तीन दिन चलेगी देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने CM धामी को पत्र लिख भेजी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में कहा कि देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब सप्ताह में तीन दिन संचालित किया जाएगा।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय उत्तराखंडवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी सौगात है। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को अब अधिक सुगम और नियमित रेल सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।