    सप्ताह में तीन दिन चलेगी देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने CM धामी को पत्र लिख भेजी स्वीकृति

    By Vikas Gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात बताया है, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय सीमांत क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

    मुख्यमंत्री ने कुछ समय पूर्व केंद्रीय मंत्री को सौंपा था पत्र

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में कहा कि देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब सप्ताह में तीन दिन संचालित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय उत्तराखंडवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी सौगात है। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को अब अधिक सुगम और नियमित रेल सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

    मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है।

    उन्होंने कहा कि यह यह निर्णय सीमांत कुमाऊं क्षेत्र के नागरिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और व्यवसायियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ा जाए, यही विकसित उत्तराखंड की दिशा में सरकार का संकल्प है।