अकेले देहरादून में ही क्यों बढ़ा स्वाइन फ्लू का असर? टेंशन में स्वास्थ्य विभाग
उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू (H1N1) के 57 में से 52 मामले अकेले देहरादून में सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू यानी एच1एन1 संक्रमण के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में सामने आए कुल 57 मामलों में 52 अकेले देहरादून में हैं। नैनीताल में तीन और हरिद्वार में दो मामले मिले हैं, जबकि 10 जिलों में अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है।
प्रदेश के कुल मामलों में देहरादून की हिस्सेदारी 91.2 प्रतिशत है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संक्रमण का असर देहरादून में इतना अधिक क्यों है। एच1एन1 श्वसन संक्रमण होने के कारण नजदीकी संपर्क और भीड़भाड़ वाले स्थान इसके प्रसार के प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। स्कूल, कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन और कम वेंटिलेशन वाले बंद स्थानों में लंबे समय तक लोगों के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
प्रदेश का प्रमुख शहरी केंद्र होने के कारण देहरादून में स्कूल-कालेज, कार्यालय, बाजार और अस्पतालों में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वहीं, राजधानी में बड़े सरकारी व निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थान होने से यहां दूसरे क्षेत्रों से भी मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में अधिक जांच और बेहतर रिपोर्टिंग भी देहरादून में मामलों की संख्या ज्यादा दिखने की एक वजह हो सकती है। मौसम भी भूमिका निभा सकता है।
बारिश, नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच फ्लू जैसे संक्रमण बढ़ सकते हैं, हालांकि डाक्टर उमस या बारिश को अकेला कारण नहीं मानते। स्कूलों में संक्रमित बच्चों से वायरस घर और फिर परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंच सकता है। वहीं, बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द और थकान एच1एन1 के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन केवल लक्षणों से स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं की जा सकती।
स्वास्थ्य विभाग के सामने तीन बड़े सवाल
- पहला-देहरादून में दूसरे जिलों की तुलना में कितने अधिक सैंपल लिए गए?
- दूसरा-52 संक्रमितों में कितने स्थानीय हैं और कितनों की बाहर की यात्रा या दूसरे जिलों से संपर्क की हिस्ट्री है?
- तीसरा-बाकी जिलों में सैंपलिंग कितनी हुई और क्या वहां शून्य मामले वास्तव में कम संक्रमण को दर्शाते हैं या कम जांच को?
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