अकेले देहरादून में ही क्यों बढ़ा स्वाइन फ्लू का असर? टेंशन में स्वास्थ्य विभाग

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू यानी एच1एन1 संक्रमण के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में सामने आए कुल 57 मामलों में 52 अकेले देहरादून में हैं। नैनीताल में तीन और हरिद्वार में दो मामले मिले हैं, जबकि 10 जिलों में अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है।

प्रदेश के कुल मामलों में देहरादून की हिस्सेदारी 91.2 प्रतिशत है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संक्रमण का असर देहरादून में इतना अधिक क्यों है। एच1एन1 श्वसन संक्रमण होने के कारण नजदीकी संपर्क और भीड़भाड़ वाले स्थान इसके प्रसार के प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। स्कूल, कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन और कम वेंटिलेशन वाले बंद स्थानों में लंबे समय तक लोगों के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

प्रदेश का प्रमुख शहरी केंद्र होने के कारण देहरादून में स्कूल-कालेज, कार्यालय, बाजार और अस्पतालों में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वहीं, राजधानी में बड़े सरकारी व निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थान होने से यहां दूसरे क्षेत्रों से भी मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में अधिक जांच और बेहतर रिपोर्टिंग भी देहरादून में मामलों की संख्या ज्यादा दिखने की एक वजह हो सकती है। मौसम भी भूमिका निभा सकता है।