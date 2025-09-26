देहरादून पुलिस के लिए सिर दर्द बने Student Union Election, डीएवी कालेज में छात्र का सिर फोड़ा; दांत तोड़े

देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनावों के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हुई जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर चोटें आईं और दांत टूट गए। पुलिस ने इस मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने लक्ष्य राजपूत और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्र संघ चुनावाें में छात्र संगठनों के बीच मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं। शुक्रवार को डीएवी कालेज में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। इस दौरान एक छात्र का सिर फोड़ दिया और दांत तोड़ दिए। इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में आयुष्मान नेगी निवासी डिफेंस कालोनी नेहरु कालोनी ने बताया कि वह गुरवुार दोपहर अपनी बाइक लेने के लिए डीएवी कालेज से एबीवीपी कार्यालय के पास गया था। इस दोरान उनके साथ दोस्त आदित्य भी था।