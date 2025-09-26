Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून पुलिस के लिए सिर दर्द बने Student Union Election, डीएवी कालेज में छात्र का सिर फोड़ा; दांत तोड़े

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:54 PM (IST)

    देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनावों के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हुई जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर चोटें आईं और दांत टूट गए। पुलिस ने इस मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने लक्ष्य राजपूत और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डालनवाला कोतवाली पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्र संघ चुनावाें में छात्र संगठनों के बीच मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं। शुक्रवार को डीएवी कालेज में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। इस दौरान एक छात्र का सिर फोड़ दिया और दांत तोड़ दिए। इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी तहरीर में आयुष्मान नेगी निवासी डिफेंस कालोनी नेहरु कालोनी ने बताया कि वह गुरवुार दोपहर अपनी बाइक लेने के लिए डीएवी कालेज से एबीवीपी कार्यालय के पास गया था। इस दोरान उनके साथ दोस्त आदित्य भी था।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लड़के वहां आए व आते ही उसके सिर पर तलवार, हाकी के डंडो, हेलमेट, चाकू, खुकरी से जान लेवा हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर सात व मुंह पर आठ टांके आए।

    उनके दो दांत भी टूट गए और सिर की हड्डी में फ्रेक्चर आया, जिसके कारण सिर में क्लाटिंग हो गई। हमलावरों में लक्ष्य राजपूत और उसके अन्य साथी शामिल थे।

    डालनवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।