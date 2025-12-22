इक्फाई विवि के पास खाना खा रहे पटना के छात्र को लाठियों से पीटा, हमले में टूटा घुटना, 15 युवकों पर केस

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। सेलाकुई थाना अंतर्गत इक्फाई विवि के पास खाना खाने गए बिहार निवासी एक छात्र पर करीब 15 युवकों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से किए गए हमले में पीड़ित का घुटना टूट गया। हमलावर उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए। दो दोस्तों ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना पांच दिसंबर की शाम करीब 6 बजे की है। पुलिस ने मामले में पीड़ित के दोस्त की तहरीर पर 15 आरोपितों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

आशीष कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी मुजफ्फरपुर (बिहार) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका दोस्त अमन कुमार निवासी बी एरिया मीठापुर जी फुलवारी पटना (बिहार) पांच दिसंबर की शाम करीब 6 बजे शिवालिक इंजीनियरिंग कालेज से इक्फाई यूनिवर्सिटी के पास बाइक पर सवार होकर खाना खाने गया था।

तभी करीब 15 युवक मुकुंद शर्मा, आदर्श राजपूत, आयुष कुमार, वंश, अंकित सिंह, अमित कुमार सिंह, सुशांत कुमार, आदित्य राजपूत, पवन कुमार, सौरव यादव, सूरज कुमार, अभिजीत सिंह, विशाल सिंह, हर्ष सरवन, ओमजीत सिंह वहां आए और अमन कुमार को रोक कर गालियां देने लगे।