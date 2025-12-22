Language
    इक्फाई विवि के पास खाना खा रहे पटना के छात्र को लाठियों से पीटा, हमले में टूटा घुटना, 15 युवकों पर केस

    By Rajesh Panwar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:14 AM (IST)

    सेलाकुई थाना क्षेत्र में बिहार के एक छात्र पर 15 युवकों ने हमला किया, जिसमें उसका घुटना टूट गया। घायल छात्र को दोस्तों ने अस्पताल पहुँचाया और प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। सेलाकुई थाना अंतर्गत इक्फाई विवि के पास खाना खाने गए बिहार निवासी एक छात्र पर करीब 15 युवकों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से किए गए हमले में पीड़ित का घुटना टूट गया। हमलावर उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए। दो दोस्तों ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना पांच दिसंबर की शाम करीब 6 बजे की है। पुलिस ने मामले में पीड़ित के दोस्त की तहरीर पर 15 आरोपितों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    आशीष कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी मुजफ्फरपुर (बिहार) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका दोस्त अमन कुमार निवासी बी एरिया मीठापुर जी फुलवारी पटना (बिहार) पांच दिसंबर की शाम करीब 6 बजे शिवालिक इंजीनियरिंग कालेज से इक्फाई यूनिवर्सिटी के पास बाइक पर सवार होकर खाना खाने गया था।

    तभी करीब 15 युवक मुकुंद शर्मा, आदर्श राजपूत, आयुष कुमार, वंश, अंकित सिंह, अमित कुमार सिंह, सुशांत कुमार, आदित्य राजपूत, पवन कुमार, सौरव यादव, सूरज कुमार, अभिजीत सिंह, विशाल सिंह, हर्ष सरवन, ओमजीत सिंह वहां आए और अमन कुमार को रोक कर गालियां देने लगे।

    विरोध करने पर आरोपितों ने राड व लाठी डंडों से उस पर जानलेवा हमला किया। आरोपितों ने पीड़ित की बाइक में भी तोड़फोड़ की। अमन कुमार ने किसी प्रकार फोन कर अपने दोस्त सत्यम को इसी सूचना दी। इस पर मौके पर पहुंचे दोस्तों ने अमन कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसआइ जितेंद्र कुमार के अनुसार हमला करने वाले 15 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।