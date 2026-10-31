उत्तराखंड पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस: दून एसएसपी ने किया 28 दारोगाओं का ट्रांसफर, बदले कई चौकी प्रभारी
देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इन तबादलों में कई चौकी प्रभारी भी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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जागरण संवाददाता, देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने 28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इनमें कई चौकी प्रभारी भी शामिल हैं।
चौकी प्रभारी आशारोड़ी विवेक भंडारी को वरिष्ठ उपनिरीक्षक सहसपुर, संदीप पंवार को चौकी प्रभारी कालसी से वरिष्ट पुलिस उपनिरीक्षक सेलाकुई, उपनिरीक्षक अश्वनी बलोनी को चौकी प्रभारी आराघर से चौकी प्रभारी त्रिवेणीघाट ऋषिकेश, चौकी प्रभारी त्रिवेणीघाट विनेश कुमार को चौकी प्रभारी आराघर, एसएसपी कैंप कार्यालय में तैनात रविन्द्र नेगी को चौकी प्रभारी हर्रावाला तैनात किया गया है।
इसके अलावा कुठालगेट, म्यूर विहार, लालतप्पड़, श्यामपुर, बालावाला चौकी प्रभारी भी बदले गए हैं।इसके अलावा पुलिस लाइन और एसएसपी कार्यालय में तैनात कुछ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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