छत्तीसगढ़ में 33 राज्य पुलिस अधिकारियों का तबादला, रायपुर में यातायात और पुलिस लाइन में नई नियुक्तियां

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 33 अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया है। शुक्रवार 30 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना दी गई है। इस फेरबदल में रायपुर नगरीय पुलिस में भी अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

आदेश के अनुसार गरियाबंद जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक लतेश सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात), रायपुर नगरीय बनाया गया है। सुकमा में पदस्थ डीएसपी सौरभ उईके को भी सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात), रायपुर नगरीय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ डीएसपी मणीशंकर चंद्रा को सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस लाइन), रायपुर नगरीय बनाया गया है।

रायपुर पुलिस लाइन में पदस्थ डीएसपी नीलेश द्विवेदी को विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। इसके अलावा बिलासपुर में यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहीं रचा मिश्रा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। डीएसपी रमेश चंद्रा को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से बिलासपुर में यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य जिलों में भी बदली जिम्मेदारी तबादला सूची में धमतरी, बलरामपुर, कोरबा, बेमेतरा, बालोद, सरगुजा, नारायणपुर, सुकमा, कोरिया और राजनांदगांव समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। धमतरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेष कुमार पांडेय को बलरामपुर भेजा गया है। कोरबा के कटघोरा में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितीश कुमार ठाकुर को बेमेतरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। रामगोपाल करियारे को बिलासपुर यातायात से कटघोरा, कोरबा भेजा गया है।

इसके अलावा डीएसपी विकास पाटले को बालोद में बालक विरुद्ध अपराध अनुसंधान शाखा से हटाकर यातायात की जगह नहीं, बल्कि बालोद जिले में बालक विरुद्ध अपराध अनुसंधान शाखा से संबंधित पदस्थापना में बदलाव करते हुए सूची के अनुसार नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विशाल गर्ग को बीजापुर की विशेष आसूचना शाखा से सूरजपुर में नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।