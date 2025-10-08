देहरादून के आसन वेटलैंड में सुर्खाब पक्षी अपने निर्धारित समय पर पहुंच चुके हैं। हर साल सात अक्टूबर को ये पक्षी प्रवास के लिए आते हैं और मार्च तक यहीं रहते हैं। इस बार 32 सुर्खाब पक्षियों के साथ प्रवास की शुरुआत हुई है। वन विभाग के अनुसार ठंड बढ़ने के साथ ही अन्य प्रजातियों के पक्षी भी यहां पहुंचेंगे।

जागरण संवाददाता, विकासनगर। देश के पहले कंजरवेशन रिजर्व व उत्तराखंड की पहली रामसर साइट आसन वेटलैंड में मंगलवार को अपनी निर्धारित तिथि पर रुडी शेलडक यानि सुर्खाब पक्षी प्रवास पर पहुंचे हैं। शुरूआत में 32 सुर्खाब पक्षी प्रवास पर आए हैं। इसके बाद अन्य विदेशी परिंदों के भी उत्तराखंड का मेहमान बनने का क्रम शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये परिंदे अपने टाइम के पाबंद विदेशी परिंदे अपने टाइम के इतने पाबंद हैं कि अक्टूबर की सात तारीख प्रवास के लिए आने की निर्धारित है। मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन विदेशी परिंदे प्रवास पर आकर अपने टाइम व तिथि के पाबंद होने का सबूत हर बार देते हैं। सबसे पहले सुर्खाब ही प्रवास पर आता है। अपनी इसी परंपरा को कायम रखते हुए 32 सुर्खाब परिंदे मंगलवार को उत्तराखंड के मेहमान बन गए।

हर साल अक्टूबर शुरूआती सप्ताह में ही ठंडे देशों साइबेरिया आदि से प्रवासी परिंदे उत्तराखंड के मेहमान बनने शुरू हो जाते हैं, जो मार्च तक आसन रामसर साइट में प्रवास पर रहते हैं। आसन रेंज के वन दारोगा प्रदीप सक्सेना ने बताया कि शुरूआत में 32 सुर्खाब पक्षी प्रवास पर आए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, प्रवासी परिंदों की प्रजातियां व संख्या दोनों बढ़ती जाएगी।