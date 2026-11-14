साहब जिंदा हैं, पर सरकारी रिकॉर्ड में हो गई मौत! बंद कर दिया गोल्डन कार्ड

विजय जोशी, देहरादून। सरकारी व्यवस्था की लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सिंचाई विभाग के एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित कर उनका गोल्डन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया।

नतीजा यह हुआ कि जब वह इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे तो गोल्डन कार्ड से उपचार की सुविधा देने से इन्कार कर दिया गया। अब 72 वर्षीय बुजुर्ग को अपना जीवित होना साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

सिंचाई विभाग से मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त उमेश कुमार सक्सेना लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। गोल्डन कार्ड के तहत नियमित रूप से अंशदान भी जमा कर रहे हैं। उनके अनुसार, पेंशन से प्रतिमाह एक हजार रुपये गोल्डन कार्ड का अंशदान काटा जा रहा है।

तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचे अप्रैल 2026 में उन्होंने दून अस्पताल में इसी कार्ड के माध्यम से उपचार भी कराया था। बीती छह नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर वह दोबारा दून अस्पताल पहुंचे। वहां जनरल वार्ड आवंटित होने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा से दूसरे अस्पताल में उपचार करवाने का निर्णय लिया। इसके लिए अस्पताल प्रशासन को लिखित सहमति भी दी। इसके बाद वह निजी अस्पताल आरजे हास्पिटल पहुंचे।

यहां गोल्डन कार्ड प्रस्तुत करने पर उन्हें पता चला कि सरकारी पोर्टल पर उनका कार्ड निष्क्रिय है और इसकी वजह मृत्यु दर्ज होना है। मजबूरी में उन्हें अपने खर्च पर उपचार कराना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि गोल्डन कार्ड का अंशदान लगातार कटने के बावजूद पोर्टल पर उन्हें मृत दर्शाया जा रहा है। सक्सेना ने 11 नवंबर को सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता (बजट अनुभाग) को पत्र लिखकर इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर करवाने की मांग की है।