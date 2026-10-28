उत्तराखंड सरकार ने दिया 485 करोड़ का सुरक्षा कवच, आयुष्मान और गोल्डन कार्ड धारकों को होगा फायदा

राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा शिक्षा, दोनों तरह से मजबूती देने का प्रयास नजर आया।

सरकार ने एक ओर आम नागरिकों और राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल और नर्सिंग कालेजों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए करीब 160 करोड़ रुपये रखे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के नजरिये से इन प्रयासों का महत्व इसलिए भी है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और उच्च स्तरीय उपचार के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता लंबे समय से चुनौती रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध कराना जरूरी है।

इलाज के खर्च से राहत देने पर जोर अनुपूरक बजट में अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। दोनों योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था को वित्तीय समर्थन देना है।