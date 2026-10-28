उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, गैरसैंण में अनुपूरक बजट और 10 विधेयकों पर लगेगी मुहर

राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को अनुपुूरक बजट समेत 10 विधेयकों पर सदन की मुहर लगेेगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन की आगामी कार्यवाही का एजेंडा तय किया गया। उधर, अगस्त 2025 में हुए सत्र से कार्यमंत्रणा समिति की बैठक से दूरी बनाए कांग्रेस ने इस बैठक से भी किनारा किए रखा।

चर्चा के बाद कराया जाएगा मतदान बैठक में तय हुआ कि सदन में प्रस्तुत विधेयकों को विचार एवं पारण के लिए बुधवार को रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट की अनुदान मांगें प्रस्तुत की जाएंगी। इन पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा।