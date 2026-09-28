छात्रसंघ चुनाव से पहले दून में हाईवोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस-एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का एसएसपी आवास कूच

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव से ठीक पहले देहरादून में सोमवार देर रात कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन से माहौल गरमा गया।

पुराने मुकदमे में कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े कुछ नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने और गिरफ्तारी के प्रयास की सूचना के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में एकत्रित हो गए।

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को छात्रसंघ चुनाव से ठीक पहले की गई कार्रवाई बताते हुए इसका विरोध किया। उनका आरोप था कि चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए सरकार के दबाव में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसके बाद कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसएसपी आवास की ओर कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिलाराम चौक पर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। देर रात तक मौके पर हंगामा और नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि छात्रसंघ चुनाव से ठीक पहले नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई कर चुनावी माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।