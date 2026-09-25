हाई कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से छात्र संघ के 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित करने के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के छात्र संघ के चुनाव के लिए जारी पचास प्रतिशत आरक्षण को वैध पाते हुए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अब छात्र संघ के चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही होंगे रामनगर और हल्द्वानी कालेज के छात्र भरत केशवानी, मानस आर्य सहित कई अन्य ने याचिकाएं दायर कर छात्र संघ चुनाव में 50 प्रतिशत छात्रा आरक्षण निर्धारित करने के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।