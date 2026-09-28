उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान, छात्राओं के लिए 50% सीटें आरक्षित, 136 कॉलेजों में वोटिंग

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव होंगे। प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालय, 14 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय और तीन विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र-छात्राएं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

मतदान सुबह से शुरू होगा, जबकि दोपहर बाद मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अधिकांश महाविद्यालयों में परिणाम शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। अधिक छात्र मतदाताओं वाले देहरादून के डीएवी पीजी कालेज और हल्द्वानी के एमबी पीजी कालेज में मतगणना में अधिक समय लगने के कारण परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है।

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय हल्द्वानी से संबद्ध महाविद्यालयों में 80 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं मतदान के लिए पंजीकृत हैं। वहीं 14 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 25 हजार से अधिक छात्र मतदाता हैं। इस बार छात्र संघ चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। छात्राओं के लिए आरक्षण लागू होने के बाद चुनाव को लेकर उनमें विशेष उत्साह देखा जा रहा है।