    Dehradun News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! 25 से 28 नवंबर तक इन इलाकों की बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

    By Vijay Joshi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:46 AM (IST)

    देहरादून के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी खबर! 25 से 28 नवंबर तक शहर के कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के अनुसार, यह कटौती आवश्यक रखरखाव कार्यों के कारण हो रही है। हिल फाउंडेशन क्षेत्र व वन विहार क्षेत्र समेत कई इलाकों में अलग-अलग दिनों में बिजली कटौती होगी। उपभोक्ताओं से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (ऊर्जा निगम) ने शहर के कुछ इलाकों में विद्युत बाधित का शेड्यूल जारी किया है। वसंत विहार और कौलागढ़ क्षेत्र के 33/11 केवी उपकेंद्रों पर एलटी लाइन को एबी केबल से बदलने का कार्य प्रस्तावित है।

    इस कारण आगामी 25 नवंबर से 28 नवंबर के बीच कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रहेगी। ऊर्जा निगम के अनुसार, कार्य जनता की सुरक्षा और निर्बाध बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उपभोक्ताओं से सहयोग और असुविधा निवारण हेतु आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की अपील की गई है।

    यहां बाधित रहेगी बिजली

    वसंत विहार उपकेंद्र (आवास विकास फीडर)
    दिन: 25 से 27 नवंबर
    समय: सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
    प्रभावित क्षेत्र: आवास विकास से जुड़े क्षेत्र

    वसंत विहार उपकेंद्र (हिल फाउंडेशन फीडर)
    दिन: 28 नवंबर
    समय: सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
    प्रभावित क्षेत्र: हिल फाउंडेशन क्षेत्र

    कौलागढ़ उपकेंद्र (वन विहार फीडर)
    दिन: 25 व 26 नवंबर
    समय: 10 बजे से शाम पांच बजे तक
    प्रभावित क्षेत्र: वन विहार क्षेत्र

    कौलागढ़ उपकेंद्र (आइएमए बाउंड्री फीडर)
    दिन: 25 व 26 नवंबर
    समय: सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
    प्रभावित क्षेत्र: आइएमए बाउंड्री इलाका