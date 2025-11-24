Dehradun News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! 25 से 28 नवंबर तक इन इलाकों की बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (ऊर्जा निगम) ने शहर के कुछ इलाकों में विद्युत बाधित का शेड्यूल जारी किया है। वसंत विहार और कौलागढ़ क्षेत्र के 33/11 केवी उपकेंद्रों पर एलटी लाइन को एबी केबल से बदलने का कार्य प्रस्तावित है।

इस कारण आगामी 25 नवंबर से 28 नवंबर के बीच कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रहेगी। ऊर्जा निगम के अनुसार, कार्य जनता की सुरक्षा और निर्बाध बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उपभोक्ताओं से सहयोग और असुविधा निवारण हेतु आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की अपील की गई है।



यहां बाधित रहेगी बिजली