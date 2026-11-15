देहरादून में  देर रात पुलिस मुठभेड़ में गोकशी का आरोपित घायल, साथी अंधेरे में फरार

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपितों के खिलाफ दून पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। ठाकुरपुर रोड स्थित टी स्टेट के पास पुलिस चेकिंग के दौरान रोकने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस को पिस्तौल दिखाकर भागने का प्रयास किया।

पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो दरू चौक से मीठीबेरी की ओर टी स्टेट क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

15 नवंबर की देर रात की घटना पुलिस के मुताबिक, घटना 15 नवंबर की देर रात की है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने पल्सर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया था, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस को हथियार दिखाकर भागना शुरू कर दिया। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल उपचार के लिए प्रेमनगर अस्पताल पहुंचाया।

घायल बदमाश की पहचान इरशाद (32) पुत्र मोहम्मद जमशेद निवासी ग्राम खजुनावर, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। फरार आरोपित की पहचान शमीम निवासी ग्राम गंदेबड़ा, थाना फतेहपुर, सहारनपुर के रूप में हुई है। उसकी तलाश में पुलिस टीमों की ओर से क्षेत्र में कांबिंग की जा रही है।