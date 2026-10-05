हापुड़ में एनकाउंटर, गोकशी की तैयारी कर रहे तीन बदमाश पैर में गोली लगने से घायल; गिरफ्तार

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव पावटी के आम के बाग में गोकशी की तैयारी कर रहे छह बदमाशों का सोमवार तड़के गढ़मुक्तेश्वर पुलिस से आमना-सामना हो गया।

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि पुलिस ने घेराबंदी कर तीन अन्य बदमाशों को भी दबोच लिया।

पुलिस ने मौके से एक जीवित प्रतिबंधित पशु, तीन अवैध हथियार, खोखा और कारतूस, होंडा सिटी कार, बाइक और पशु कटान के उपकरण बरामद किए हैं।

पशु का कटान की थी तैयारी

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस सोमवार को क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ बदमाश पावटी गांव के आम के बाग में प्रतिबंधित पशु का कटान करने की तैयारी में हैं।