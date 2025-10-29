छांगुर गिरोह के पांच आरोपियों को बी-वारंट पर दून लाई पुलिस, छात्रा का किया था मतांरण

- आरोपितों ने प्रेमनगर के एक शैक्षिक संस्थान की

जागरण संवाददाता, देहरादून: बीती जुलाई के दौरान भारी संख्या में युवाओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में सुखिर्यों में रहे छांगुर गिरोह के पांच आरोपितों को मंगलवार को पुलिस देहरादून लेकर आई। सभी आरोपित आगरा में जेल में बंद थे।पुलिस ने कोर्ट से बी-वारंट प्राप्त कर उन्हें देहरादून कोर्ट में पेश कराया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आरोपितों ने प्रेमनगर क्षेत्र के एक शैक्षिक संस्थान में पढ़ने वाली छात्रा का ब्रेनवाश कर उसका मतांतरण कराया था। साथ ही उसके माध्यम से रानीपोखरी निवासी एक युवती सहित अन्य लोगों का भी मतांतरण कराने का प्रयास किया था।

मूल रूप से बरेली निवासी एक व्यक्ति ने 26 जुलाई को प्रेमनगर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी बहन प्रेमनगर स्थित एक शैक्षिक संस्थान से पढ़ाई कर रही है। उन्हें देहरादून पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली कि आगरा में छांगुर गैंग के कुछ लोगों को पुलिस ने मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनके संपर्क में उनकी बहन भी थी। देहरादून पुलिस ने बहन की काउंसलिंग की तो पता चला कि बरेली में उसकी मुलाकात उरूज शाहिद नाम की लड़की से हुई थी, जिसने उसे मुस्लिम धर्म के बारे में काफी बातें बताई। उरूज ने बहन की साफिया से कराई, जो जूम एप पर युवाओं को मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित कराने के लिए क्लास देती थी और बहन भी उसे अटेंड करने लगी। जूम क्लास केे दौरान बहन की मुलाकात आशिया उर्फ कृष्णा से हुई, जो लड़कियों का धर्मांतरण कराने का काम करती थी। उसने बहन को भी अपनी बातों मे फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर फेसबुक के माध्यम से बहन की जान-पहचान जासिम व अबुल्ला से हुई। उन्होंने बहन की मुलाकात मुस्तफाबाद निवासी अब्दुल रहमान से करायी। अब्दुल रहमान ने बहन को दिल्ली बुलाया और उसका ब्रेनवास कर उसे प्रलोभन दिया। साथ ही आधार कार्ड में उसका मुस्लिम नाम परिवर्तित करा दिया। साल 2023 में बहन की मुलाकात प्रेमनगर निवासी एक युवक से हुई। इस पर अब्दुल रहमान ने बहन पर उक्त युवक का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया। इसके अलावा बहन के खाते रुपये भेज कर अन्य हिंदू युवक-युवतियों का धर्म परिवर्तित कराने को कहा। इसके बाद बहन की मुलाकात सेलाकुई निवासी अबुबर्र रहमान से हुई और उसने बहन के माध्यम से रानीपोखरी निवासी एक युवती का धर्म परिर्वतन कराने का प्रयास किया। इस दौरान बहन की दुबई निवासी तहसीन सहित अन्य कई मुस्लिम युवक-युवतियों से भी बात हुई। जिन्होंने बहन के खाते में रुपये भी भेजे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना चल रही है। अन्य कई आरोपितों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

इन आरोपितों को दून लाई पुलिस

- अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह उर्फ प्रेमपाल सिंह निवासी मकान नं. 126 गली नं. 06 भगत विहार करावल नगर दिल्ली।

- एसवी कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर निवासी एफ-3 फर्स्ट फ्लोर एलडीडिया डे-गोवा थाना ओल्ड गोवा।

- अबुबर्र रहमान उर्फ रुपेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला हुकुमतपुर शंकरपुर थाना सहसपुर देहरादून।

- अब्दुल रहीम निवासी मकान नं. 126 गली नं. 06 भगत विहार करावल नगर दिल्ली

- अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह निवासी मकान नं. 126 गली नं. 06 भगत विहार करावल नगर दिल्ली।

