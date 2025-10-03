देहरादून जिले की 117 ग्राम पंचायतों में कभी भी बज सकता है चुनावी बिगुल, छह विकासखंड़ों में हो चुका मतदान

देहरादून जिले की 117 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का शपथ ग्रहण पंचायत वार्ड सदस्यों का कोरम पूरा न होने से रुका हुआ है जिससे विकास कार्य बाधित हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और चुनाव आयोग जल्द ही कार्यक्रम जारी कर सकता है। वर्तमान में 801 वार्ड सदस्यों के पद खाली हैं और चुनाव का इंतजार किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, देहरादून । जिले की 117 ग्राम पंचायतों के प्रधान लंबे समय से शपथ लेने का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत वार्ड सदस्य का कोरम पूरा न होने के कारण प्रधान शपथ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का संचालन ठप पड़ा है। अब चुनावी सुगबुगहाट तेज हो गई है।

उधर, जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आरओ और एआरओ को नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी समय चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी हो सकता है। दरअसल, बीते दिनों प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं। राजधानी दून के छह विकासखंड़ों में दो चरणों में सफलतापूर्वक चुनाव हुए। पहले चरण में कालसी, चकराता औरद विकासनगर में 24 और डोईवाला, रायपुर व सहसपुर में 28 जुलाई को मतदान हुआ। जबकि, 31 जुलाई को सभी विकासखंड़ों के परिणामों की घोषणा कर दी गई। इस दौरान विजय प्रधानों, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख व अन्य जन प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराई जा चुकी है।

जिले की 117 पंचायतों में प्रधान घोषित होने के बाद भी अभी तक शपथ ग्रहण नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इन पंचायतों का गठन अधूरा पड़ा है और विकास कार्यों पर ब्रेक लगा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पंचायत वार्ड सदस्यों का दो-तिहाई कोरम अधूरा होने से प्रधानों की शपथ और पंचायत का गठन रुका हुआ है। उधर, अधिकारियों की ओर से आगामी सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

117 पंचायतों में वार्ड सदस्यों के 801 पद खाली मौजूदा समय में देहरादून में ग्राम पंचायतों की संख्या 409 है। वहीं, ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों के कुल 3397 पद हैं। चुनाव के दौरान 2596 पदों पर निर्वाचन हो गया है, जबकि 801 पद खाली रह गए थे। इनमें विकासखंड डोईवाला की 38 में 4, रायपुर की 40 में से 21, सहसपुर 50 में से 4, विकासनगर 53 में से 9, कालसी की 111 में से 35 और चकराता की 117 में से 44 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के पद खाली हैं।