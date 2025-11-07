Language
    Dehradun Road Accident: अनियंत्रित बाइक गहरी खाई में गिरने से पिता की मौत, पुत्र गंभीर घायल

    By Surat Singh Rawat Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:51 AM (IST)

    मसूरी के पास एक दर्दनाक हादसे में, देहरादून से मसूरी आ रही एक मोटरसाइकिल खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। मृतक और घायल पिता-पुत्र थे, जो पेंटिंग के काम के लिए मसूरी आ रहे थे।

    जागरण कार्यालय, मसूरी। मोटर साइकिल से देहरादून से मसूरी आते हुए पिता व पुत्र बाइक के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गये जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गयी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंंची, फायर सर्विस तथा एसडीआरएफ टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे बाइक सवारों को रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया।

    मसूरी कोतवाली पुलिस के अनुसार पुलिस को गुरूवार सुबह लगभग साढे दस बजे 112 नंबर से मसूरी देहरादून मुख्य सड़क मार्ग के गलोगीधार के समीप बाइक संख्या यूके 07बी 7926 के सड़क से बाहर 30 मीटर गहरी खाई में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर तत्काल चौकी कोल्हूखेत व थाना से पुलिस फ़ोर्स, फायर सर्विस व देहरादून से एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और खाई में गिरे बाइक सवारों को, जो देहरादून से मसूरी पेंट,पुताई के काम करने के लिए आ रहे थे।

    बाइक में पीछे बैठा युवक छिटक कर पहाड़ी में फंस गया जिसे बड़ी मशक्कत के बाद रेस्कयू कर निकाला गया व एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचया गया। जबकि बाइक चला रहा काफी दूर खाई में गिरा था जिसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।

    बताया गया कि ये दोनों पिता पुत्र थे। मृतक व्यक्ति असवाक अहमद पुत्र फारूक अहमद उम्र 40 वर्ष निवासी जैन प्लॉट, अधोईवाला, रायपुर देहरादून व घायल युवक फैजान अहमद पुत्र असवाक अहमद उम्र -14 वर्ष है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परिजनों को पुलिस ने सूचना दी जो मौके पर पहुंचे।