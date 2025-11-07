Dehradun Road Accident: अनियंत्रित बाइक गहरी खाई में गिरने से पिता की मौत, पुत्र गंभीर घायल

जागरण कार्यालय, मसूरी। मोटर साइकिल से देहरादून से मसूरी आते हुए पिता व पुत्र बाइक के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गये जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गयी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंंची, फायर सर्विस तथा एसडीआरएफ टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे बाइक सवारों को रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया।

मसूरी कोतवाली पुलिस के अनुसार पुलिस को गुरूवार सुबह लगभग साढे दस बजे 112 नंबर से मसूरी देहरादून मुख्य सड़क मार्ग के गलोगीधार के समीप बाइक संख्या यूके 07बी 7926 के सड़क से बाहर 30 मीटर गहरी खाई में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर तत्काल चौकी कोल्हूखेत व थाना से पुलिस फ़ोर्स, फायर सर्विस व देहरादून से एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और खाई में गिरे बाइक सवारों को, जो देहरादून से मसूरी पेंट,पुताई के काम करने के लिए आ रहे थे।

बाइक में पीछे बैठा युवक छिटक कर पहाड़ी में फंस गया जिसे बड़ी मशक्कत के बाद रेस्कयू कर निकाला गया व एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचया गया। जबकि बाइक चला रहा काफी दूर खाई में गिरा था जिसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।