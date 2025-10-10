देहरादून में मेडिकल स्टोरों पर छापा, कफ सिरप जब्त, दो दुकानें सील

जागरण संवदादाता, देहरादून। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सीरप से हुई बच्चों की मौत के बाद शासन-प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगराकोटी ने ड्रग विभाग के साथ न्यू रोड देहरादून के विभिन्न मेडिकल स्टोर का संयुक्त निरीक्षण किया।

इस दौरान स्टोर में एक्सपायर दवाइयों के साथ-साथ, दवाइयों के रख-रखाव, क्रय-विक्रय बिल, लाइसेंस आदि की जांच के साथ विशेष रूप से बैन हो चुकी कफ सीरप की जांच की। अधिकांश मेडिकल स्टोर में कफ सीरप अलग कर दी गई थी। टीम ने मौके पर ही सभी कफ सीरप को सीलबंद किया गया।

निरीक्षण के दौरान फेयरडील केमिस्ट न्यू रोड के संचालक पुनीत अग्रवाल मौजूद थे, लेकिन फार्मेसिस्ट नहीं था। फ्रीज में तापमान डिस्प्ले भी नहीं पाया गया। स्टोर में तीन सीसीटीवी कैमरे हैं। एक्सपायर हुई दवाइयों का रख-रखाव नहीं मिला। निरीक्षण टीम ने दवाइयों के क्रय-विक्रय बिल की जांच की।

निरीक्षण टीम ने कफ सीरप की दो पेटी सील की और निर्देश दिए कि इनका क्रय-विक्रय न किया जाए। वहीं अक्ष मेडिकल स्टोर न्यू रोड में भी संचालक पंकज कुमार मौजूद थे, लेकिन फार्मेसिस्ट नहीं थे। फ्रीज में तापमान डिस्प्ले भी नहीं पाया गया।

गाइडलाइंस के बावजूद कफ सीरप रैक में पाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए निरीक्षण टीम ने स्टोर के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई और स्टोर को उसी समय बंद कराया गया।

निरीक्षण टीम ने कफ सीरप की दो पेटी सील की गई और निर्देश दिए गए कि इनका क्रय-विक्रय न किया जाए। इसी तरह श्रीराम मेडिकोज, न्यू रोड स्टोर में गंदगी बहुत पाई गई। फार्मेसिस्ट नहीं था। सीसीटीवी चालू स्थिति में नहीं मिले। नारकोटिक्स दवाइयों का कय-विक्रय रिकार्ड नहीं दिखाया गया।

कार्रवाई करते हुए निरीक्षण टीम ने स्टोर के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी। निरीक्षण टीम ने कफ सीरप की एक पेटी सील की गई और निर्देश दिये गए कि इनका क्रय-विक्रय न किया जाए। जैन मेडिकल हाल, न्यू रोड के निरीक्षण के दौरान संचालक प्रवीन कुमार और फार्मेसिस्ट उपस्थित थे। एक्सपायर दवाइयों को व्यवस्थित रूप से रखा गया था। फ्रीज में तापमान डिस्प्ले भी पाया गया। स्टोर में सात सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में पाए गए। स्टोर संचालक ने क्रय-विक्रय का रिकार्ड दिखाया।

स्टोर की ओर से गाइडलाइंस के अनुपालन में पहले से ही कफ सीरप पेट्टी में रखी मिली। निरीक्षण टीम ने कफ सिरप की तीन पेटी सील कर दी और निर्देश दिए गए कि इनका क्रय-विक्रय न किया जाए। सुरभी मेडिकल, न्यू रोड के निरीक्षण के दौरान संचालक और फार्मेसिस्ट प्रवीन कुमार मिले। फ्रीज में तापमान डिस्प्ले नहीं पाया गया। स्टोर में चार सीसीटीवी मिले। स्टोर संचालक ने गाइडलाइंस के अनुपालन में पहले से ही कफ सीरप पेटी में रखी मिली।