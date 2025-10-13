दून मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में हुड़दंग मामले में सख्त कार्रवाई, पार्टी आयोजित करने वालों पर लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में शनिवार देर रात हुए हुड़दंग के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट पर कॉलेज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्राचार्य डा गीता जैन ने हॉस्टल वार्डन और सुरक्षा प्रभारी को जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मामला 11 अक्टूबर की रात करीब दो बजे का है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में हॉस्टल परिसर में तेज आवाज में डीजे बजने और पुलिस के पहुंचने की फुटेज सामने आई थी। शिकायत पर दो चीता पुलिस कर्मी हॉस्टल गेट पर पहुंचे और सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ के बाद कमरे नंबर 409 में पहुंचे, जहां पार्टी चल रही थी। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की तो छात्रों और पुलिस के बीच कहा-सुनी हो गई। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया।

जांच समिति ने फुटेज और बयान दर्ज करने के बाद पाया कि इस दौरान एक बाहरी व्यक्ति भी हॉस्टल में घुस आया था, जो वीडियो बना रहा था। उसी व्यक्ति ने न्यूरो सर्जन डॉ. अमित से बदतमीजी करते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया। समिति ने घटना को अनुशासनहीनता और सुरक्षा चूक माना है।

समिति की संस्तुति पर कॉलेज प्रशासन ने पार्टी आयोजित करने वाले छात्र को हॉस्टल से निष्कासित करते हुए उस पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इसके अलावा पार्टी में शामिल अन्य छात्रों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

वार्डन और सुरक्षा प्रभारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में हॉस्टल परिसर में इस तरह की घटनाएं न हों। सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर गार्ड कमांडर को पद से हटाने और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को हॉस्टल में आगे ड्यूटी न देने के आदेश दिए गए हैं।