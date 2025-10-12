मैकेनिक के कार ट्रायल और रफ्तार के जुनून में गई जितेंद्र सिंह बिष्ट की जान, जांच में जुटी पुलिस
देहरादून में एक मैकेनिक के कार ट्रायल के दौरान, रफ्तार के जुनून में एक युवक की जान चली गई। मैकेनिक ने दुकान के बाहर खड़े युवकों को टक्कर मारी और फरार हो गया। जांच में पता चला कि कार मरम्मत के लिए आई थी। पुलिस आरोपित मैकेनिक की तलाश कर रही है, जो घटना के समय कार चला रहा था।
सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। मैकेनिक के ट्रायल के दौरान रफ्तार व रोमांच के जुनून ने दुकान के बाहर खड़े जितेंद्र बिष्ट की जान ले ली। दोस्त भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हो गया। दरअसल, ट्रायल लेने वाले कार चालक मैकेनिक ने ठीक दुकान के बाहर युवकों को टक्कर मारी। वहां पर नाली ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ स्लैब भी थे। आरोपित कार चालक ने इन स्लैबों के ऊपर कार चढ़ाई और टक्कर मारने के बाद फरार हो गया।
जांच में सामने आया है कि जिस कार से हादसा हुआ, वह कुछ दिन पहले एके मोटर्स कार सर्विस वर्कशाप में रिपेयर होने के लिए आई थी। कार बुड्ढी निवासी मुज्जलिम की बताई जा रही है। वर्कशाप में ही काम करने वाले अब्बु नामक व्यक्ति ने ट्रायल के लिए कार उस समय बाहर निकाली जब सड़क पर अंधेरा था और उस समय सड़क पर भारी भीड़भाड़ रहती है। दोनों तरफ से लोग पैदल चलते हैं और बड़े ट्रकों से लेकर छोटे वाहनों की लगातार आवाजाही लगी रहती है।
एक साल से वर्कशाप में काम रहा है अब्बु
ट्रायल के दौरान युवकों के ऊपर कार चढ़ाने वाला मुख्य आरोपित अब्बु वर्कशाप में एक साल से काम कर रहा था। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कि हादसे का मुख्य कारण क्या रहा। पुलिस के अनुसार, यह कार पदम सैनी निवासी टर्नर रोड ने वर्ष 2013 में खरीदी थी। 20 दिन पहले ही यह कार बुढ्ढी निवासी मुज्जलिम ने खरीद ली। कार में तकनीकी खराबी होने के चलते उसने को ठीक करने के लिए वर्कशाप में भेजा था। कार ठीक करने के बाद शनिवार रात को पहला ट्रायल लिया जा रहा था और इसी दौरान हादसा हो गया।
कार का एक साइड हुआ डैमेज
युवक को कुचलने वाली कार की स्पीड इतनी तेज थी कि घटना के बाद कार बायीं तरफ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार पर काले शीशे लगे हुए थे। यह भी माना जा रहा है कि रात के समय कार चालक को काले शीशे होने के कारण बायीं तरफ का पता नहीं लग पाया और उसने कार दुकान के बाहर खड़े युवकों के ऊपर चढ़ा दी। कार में तकनीकी खराबी थी या चालक की गलती से यह हादसा हुआ, इसका पता तभी लग सकेगा, जब आरोपित चालक पकड़ा जाएगा। पुलिस आरोपित की तलाश में दबिश दे रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।