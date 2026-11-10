Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून के चारखोला में व्यक्ति की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका से हड़कंप

By sobhan singh Edited By: Rahul Chauhan
Published: Tue, 10 Nov 2026 11:41 AM (IST)

देहरादून के चोरखाला इलाके में 55 वर्षीय सलीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे हत्या की आशंका ...और पढ़ें

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के चोरखाला इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की उम्र 55 साल और नाम सलीम बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलीम अपने घर पर अकेला ही रहता था।

मृतक की दाईं आंख पर चोट का निशान भी पाया गया है। उसका झोपड़ी की तरह कच्चा घर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सलीम नशे का आदी था 1998 से अलग रह रहा था।

मौके पर पाया गया है कि उसका खाना बिस्तर पर रखा था। प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था। सलीम पेंटर का काम करता था।

यह भी पढ़ें- देहरादून में खौफनाक वारदात, शराब के लिए बेटे ने चाकू गोदकर की पिता की हत्या

यह भी पढ़ें- पीलीभीत में टनकपुर से देहरादून जा रही एक्सप्रेस के आगे आए दो युवक, बनगवां के जोगिंदर व हरि सिंह की मौत

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।