देहरादून के चारखोला में व्यक्ति की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका से हड़कंप

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर के चोरखाला इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की उम्र 55 साल और नाम सलीम बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलीम अपने घर पर अकेला ही रहता था।